Berlusconi a Termoli: “Con Toma la rinascita del Molise”

E’ da poco atterrato a Termoli (intorno alle 12) l’elicottero con a bordo l’ex premier Silvio Berlusconi che effettuerà una serie di appuntamenti per tirare la volata al candidato di centrodestra Donato Toma per le prossime elezioni regionali del 22 aprile. Berlusconi effettuerà una passeggiata in centro, in corso Nazionale, tra i negozi e i tantissimi curiosi e militanti alcuni dei quali, questa mattina, pensavano addirittura ad una bufala. “Con la vittoria del centrodestra e di Donato Toma la regione si può risollevare dopo cinque anni di declino” ha affermato ai tanti cronisti. Presenti ad accoglierlo a Termoli i vertici di Forza Italia tra i quali Annaelsa Tartaglione e Aldo Patriciello e lo stesso candidato Governatore Donato Toma.

