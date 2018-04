Berlusconi a Larino: “Meglio il centrosinistra che il M5S”

Meglio il centrosinistra che il Movimento 5 Stelle. Questo in sintesi il messaggio lanciato questa mattina da Silvio Berlusconi a Larino. Arrivato in elicottero con circa un’ora di ritardo “per seguire la vicenda delle consultazioni a Roma” il numero uno di Forza Italia si è concesso alle domande della stampa nello spazio allestito in Piazza del Popolo. “C’è una grande confusione. Devo dire che gli italiani hanno votato molto male e quello che segue ora va di male in peggio. Sto assistendo con disgusto ciò che succede”. La posizione di Berlusconi è chiara: “Mi aspetto un governo di centrodestra che trovi in parlamento delle persone sagge con la testa sulle spalle che appoggino il programma del centrodestra. Tutte le altre soluzioni sono spiacevoli e dannose per l’Italia”.

Poi sull’ipotesi di un governo di responsabilità afferma: “Non so che cosa possa portare. Sono favorevole ad un governo di centrodestra punto e basta. Non ci può essere alcun accordo possibile con un movimento che non è nemmeno un partito – dice riferendosi ai 5 Stelle – che ha come motivo di azione l’invidia sociale e che non conosce l’avvocato della democrazia. Con loro non possiamo governare perché non abbiamo nulla da spartire. – ha proseguito l’ex premier – Questi 5 Stelle sono un pericolo per l’Italia e va assolutamente impedita una loro presa di potere”.

Parole che rinsaldano quanto affermato poco dopo: “Concretamente il centrodestra potrebbe accordarsi con i gruppi misti e anche con esponenti del Partito Democratico. Sono assolutamente contrario al no secco portato avanti da Lega e Fratelli d’Italia su una possibile apertura, sul programma, verso il PD”.

“Credo che dal punto di vista della democrazia il PD sia anni luce davanti il movimento 5stelle. – ha proseguito – Cosa hanno fatto questi qui? Prendiamo consapevolezza di chi sono. Il 5 Stelle è il partito dei disoccupati, che vuole prendere a chi ha e tenere per sé. Io mi trovo di fronte a questo destino – conclude – a 12 anni andavo ad attaccare i manifesti contro i cumunisti. Nel 1994 sono sceso in campo, sempre contro i comunisti, e oggi al posto dei comunisti ci sono questi cinque stelle e io alla mia veneranda età sono ancora qui a spiegare agli italiani il pericolo che corrono. Mi sono abbastanza rotto…”.

