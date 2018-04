Berlusconi inciampa sul palco dell’Auditorium di Isernia, ma si rialza subito dopo

ISERNIA. Piccolo incidente di percorso per il Cavaliere, nel corso della sua seconda tappa in regione con visita a Isernia. Sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia Berlusconi è improvvisamente inciampato, proprio a margine del comizio elettorale per il candidato del centrodestra Donato Toma. Tuttavia, Berlusconi si è subito rialzato, senza alcuna conseguenza, aiutato dall’aspirante governatore e riprendendo il suo discorso nominando tutti i molisani corsi ad acclamarlo: “Missionari di libertà e benessere”.

Tuttavia, il momento della caduta è stato notato solo da coloro che occupavano i posti laterali e rimasto celato, invece, all’intera folla dal leggìo posto frontalmente. A distrarlo e quindi a provocare la caduta sembra sia stato lo scarto di una caramella, mentre si accingeva a lasciare il palco.

FOTO CORSERA

