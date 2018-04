Berlusconi in Molise: “Greco un tronista. I grillini li manderei a pulire i cessi nella mia azienda”

Dichiarazioni al vetriolo quelle che giungono nel corso della sua visita in Molise da parte dal presidente Berlusconi. Se nel corso del comizio in Piazza del Popolo a Larino ha definito il Movimento 5 Stelle “il partito dei non lavoratori” Berlusconi ha rincarato la dose poco dopo. Sul candidato alla guida della regione, Andrea Greco, ha affermato: è un ragazzo che ha fatto il cubista nei night, ha fatto il tronista dalla De Filippi, e che adesso fa l’attore. Cosa volete che sappia fare per il Molise? Toni che non si abbassano nemmeno nella sua seconda tappa: Casacalenda. Qui l’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l’Italia a gente come lui”. Poi, riferendosi ai 5 Stelle in generale ha chiosato: E’ gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”.

