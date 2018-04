Berlusconi: “Grazie di cuore”

“La nostra coalizione cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All’interno del centrodestra Forza Italia non soltanto si conferma la prima lista, ma, considerando l’apporto delle liste delle liste civiche i cui protagonisti sono totalmente riconducibili a noi, è in forte crescita rispetto al dato delle recenti elezioni nazionali”.

E’ quanto afferma Silvio Berlusconi commentando le elezioni in Molise. “Si tratta di un successo davvero significativo. Avevo chiesto agli elettori del Molise un voto per dare un buon governo alla loro regione, per evitare una vittoria dei Cinque stelle che dopo i risultati delle politiche sembrava a portata di mano e per ribadire che il centro-destra è la prima area politica nel Paese. Tutti e tre questi risultati sono stati ottenuti. Prima di tutto – questo è il dato più importante – Donato Toma sarà un governatore autorevole che riuscirà a far ripartire il Molise e a fargli avere il peso che merita nei rapporti con Roma e con Bruxelles. Un grazie di cuore prima di tutto agli elettori Molisani per aver ascoltato il mio appello. Sono stato in Molise durante la campagna elettorale ed ho sentito intorno a me l’affetto, l’entusiasmo, la voglia di cambiamento dei molisani.

Sono tornato dal Molise con la certezza che avremmo vinto. Un grazie ancora ai nostri candidati, e ai tanti militanti e sostenitori di Forza Italia che si sono impegnati in queste elezioni. Fra tutti loro, il nostro Coordinatore regionale, Annaelsa Tartaglione, che ha dimostrato un impegno, un'energia e una capacità di lavoro che si sono rivelate essenziali per questo risultato. Grazie anche a tutti i parlamentari di Forza Italia, tanti dei quali sono venuti in Molise da tutto il Paese, a dare una mano nelle piazze, nei gazebo, nel contatto con la gente, con uno spirito di squadra e di servizio davvero ammirevoli. Soprattutto, un grazie e un affettuoso augurio di buon lavoro a Donato Toma che in questi giorni di campagna elettorale ha dimostrato a tutti il suo impegno e la sua competenza: lo attendono cinque anni di lavoro impegnativo, ma sono certo che abbia tutte le qualità e le capacità per rispondere alle grandi attese degli elettori molisani. Può contare sul mio sostegno e sulla mia amicizia. Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centro-destra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli".