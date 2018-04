Berlusconi continua il suo tour molisano e fa tappa a San Giuliano di Puglia (FOTO)

SAN GIULIANO. E’ arrivato a San Giuliano di Puglia dopo anni di ‘assenza’ Silvio Berlusconi che ha proseguito proprio nel paese simbolo del terremoto la sua visita in Molise. Prima il momento di commemorazione presso il Parco della Memoria e dopo l’incontro coi cittadini in sala consiliare. Proprio grazie al governo Berlusconi erano arrivati in Molise i fondi per la ricostruzione post terremoto. Sulla possibilità di destinare l’ex villaggio provvisorio a centro hub per gli immigrati l’ex premier è stato chiaro: “accogliere 250 migranti in un paese come San Giuliano che non credo arrivi a mille abitanti sconvolgerebbe la vita del paese”.

