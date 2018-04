Berlusconi a Casacalenda suona il bufù (video)

CASACALENDA. Come previsto, il Cavaliere è tornato nuovamente in Molise a chiusura di campagna elettorale. Il suo arrivo, previsto già ieri, è saltato a causa delle consultazioni in corso per la formazione del nuovo governo. Ha confermato, invece, la sua presenza prevista per oggi in regione. Questa mattina, infatti, è stato a Larino e Casacalenda e nel pomeriggio, invece, sara in visita al pastificio ‘La Molisana’ e in serata interverrà al comizio di chiusura del candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, Donato Toma.

Ancora una volta il Cavaliere non ha mancato di sfoggiare il suo proverbiale humor esibendosi, in occasione del comizio a Casacalenda, in un ‘assolo’ al bufù, unendosi al gruppo folkloristico locale di Antonio Colonnesi.

