Berlusconi a Campobasso schiva i cronisti e si rifugia in hotel

CAMPOBASSO. Dopo la visita al Parco della Memoria di San Giuliano di Puglia, l’ex premier Silvio Berlusconi è giunto a Campobasso intorno alle 20:45 circa per la cena elettorale al Centrum Palace. Al suo arrivo il Cavaliere, forse provato dalla lunga giornata trascorsa in giro per il Molise, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione dando appuntamento direttamente a domani mattina per il caffè al bar Lupacchioli. Dopo la colazione nel capoluogo, Berlusconi si sposterà a Isernia.

