Befana di Campobasso, Battista: “Grazie ai Vigili del Fuoco” (FOTO)

Si è fatta attendere e chiamare più e più volte. Ha fatto credere a tutti che era restìa a compiere il tradizionale ‘volo’. E quando, alla fine, è uscita ‘allo scoperto’ ha deliziato i presenti con un simpatico balletto, prima di approdare sulla piazza insieme a una pioggia di caramelle. Non ha deluso i presenti nemmeno quest’anno la brutta e simpatica Befana che è scesa dal Municipio di Campobasso. Un momento di festa e una piazza gremita per l’edizione 2018 dell’Epifania, evento inserito nel cartellone del Comune ‘Un Natale coi…fiocchi!’

Una manifestazione unica ed entusiasmante resa possibile dai Vigili del Fuoco, al lavoro dalle nove di questa mattina, sabato 6 gennaio, affinché tutto fosse perfetto. Insieme a loro, i volontari dell’Associazione ‘Amici del 112’. E la festa, anche questa volta, è riuscita davvero nei dettagli, a partire da Piazza Vittorio Emanuele II affollata per l’arrivo della vecchietta che, a cavallo della scopa, ha distribuito a tutti leccornie e divertimento. Ad aiutarla ad accontentare le richieste di tutti i bambini altre sue ‘colleghe’: le “forze di terra”, ha scherzato qualcuno che, insieme ai più piccoli, ha saputo cogliere il piacere del momento.

“Questo rito – ha detto il sindaco di Campobasso, Antonio Battista – è ormai divenuto un appuntamento fisso per Campobasso. Ogni volta c’è una squisita collaborazione con i Vigili del Fuoco e le altre associazioni coinvolte. Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Cristina D’Angelo, e ovviamente tutti coloro che hanno reso possibile questo momento magico per i tanti bambini della città”.

Dopo la pioggia di caramelle avvenuta nella piazza centrale del capoluogo il primo cittadino, insieme ad alcuni esponenti di Palazzo San Giorgio, si è intrattenuto nelle stanze del Municipio con i protagonisti della manifestazione. Un modo per ringraziare coloro che hanno permesso lo svolgersi della festa che, ogni anno, diviene sempre più bella, ma anche un’occasione per lo scambio di auguri del nuovo anno. “Che questo 2018 sia in linea con le aspettative che ognuno di noi vi ha riposto. Auguri a voi e alle vostre famiglie”, ha concluso Battista prima di un brindisi benaugurale insieme ai presenti.

