Beccati con le mani nei salumi

Sono stati i vicini del caseificio “La Bruna” di via Madonna delle Grazie a far scattare l’allarme contattando i carabinieri della compagnia di Termoli che sono intervenuti immediatamente riuscendo ad acciuffare i malviventi. Sono finiti in manette due giovani termolesi beccati in flagrante mentre tentavano un furto al caseificio che si trova in via Madonna delle Grazie. I rumori sospetti uditi dai vicini hanno fatto scattare l’allarme e in poco tempo i militari dell’Arma sono arrivati sul posto riuscendo ad acciuffare i malviventi, entrambi termolesi ed entrambi con precedenti penali alle spalle.

I due giovani sono riusciti a entrare nel locale attorno all’una e trenta della notte tra giovedì e venerdì frantumando la porta a doppio vetro con due sassi e creando una apertura tale da permettere al più magro dei due di entrare all’interno e fare man bassa di prodotti. Una volta dentro, infatti, il malvivente ha messo sotto sopra il locale, scassinando anche la cassa all’interno della quale c’erano un centinaio di euro in contanti. Il giovane ha quindi aperto i frigoriferi riuscendo a prendere e passare all’esterno, dove lo aspettava il complice, diversi formaggi, salumi e insaccati, mentre le lattine di olio da cinque e dieci litri hanno dato diverso problema di trasporto, tanto che il giovane si è anche tagliato lasciando del sangue sui vetri, per un bottino che ammonta a circa 2mila euro. E’ probabile che a quel punto i rumori abbiano insospettito qualcuno e in particolare un’attività vicina che ha fatto scattare l’allarme.

I due giovani sono stati colti in flagrante mentre si stavano allontanando dall’esercizio commerciale dai Carabinieri che erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio. Il titolare del caseificio, residente a Vasto, è stato allertato e si è recato poco dopo sul posto ottenendo la restituzione della refurtiva. Sono stati condotti presso la caserma dei carabinieri e arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp