Beccati in possesso di hashish e cocaina pronte per lo spaccio, denunciati

TERMOLI. I Carabinieri della Stazione di Termoli a conclusione di una tempestiva attività di indagine e a seguito di perquisizioni personali e domiciliari, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due uomini di 28 e 24 anni, trovati in possesso di tredici grammi di hashish e tre grammi di cocaina, nonchè hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso altri tre giovani del posto.

L’operazione rientra nell’ambito di una più vasta azione di prevenzione e repressione dei reati, anche contro il patrimonio, nonché quelli concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di sicurezza stradale. Nel corso della quale, infatti, sono stati sottoposti a controllo: persone, autoveicoli ed esercizi pubblici.

L’attività nasce allo scopo di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini soprattutto durante i primi giorni di luglio, caratterizzati dal caldo e dall’arrivo massiccio di turisti e dall’affluenza degli anziani presso gli uffici postali per la riscossione delle pensioni. Tale servizio di controllo straordinario e capillare del territorio ha impiegato diverse pattuglie in uniforme e in abiti civili.

I militari sono stati impegnati durante le diverse fasce orarie al fine di garantire condizioni di sicurezza anche di notte.

