Battuta di caccia finisce in tragedia, muore 52enne: i carabinieri cercano il ‘colpevole’

Ultim’ora. Ore 17.50. Una battuta di caccia al cinghiale è finita in tragedia nelle campagne di Sessano del Molise. Poco fa (intorno alle 17.45) un uomo, classe ’65, è stato colpito a morte da un proiettile vagante. In questi minuti i carabinieri di Carpinone stanno interrogando tutti i cacciatori che erano presenti per individuare il ‘colpevole’.

A perdere la vita Domenico Tamasi, 52 anni di Carpinone.

Seguono aggiornamenti

