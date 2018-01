Battista tira le somme del 2017 e programma le attività future. Le scuole restano priorità

CAMPOBASSO. Questa mattina il sindaco Battista ha tenuto la conferenza stampa di inizio anno a Palazzo San Giorgio nel corso della quale ha stilato il bilancio dei traguardi raggiunti dall’amministrazione durante l’anno 2017. Dodici nuovi dipendenti assunti in organico, progetti di alternanza scuola-lavoro e focus sul problema della sicurezza degli edifici scolastici del capoluogo alcuni recuperati e altri, invece, che vedranno una nuova luce. Questi alcuni degli obiettivi conseguiti e sui quali Battista ha concentrato l’attenzione, insieme alla rivalorizzazione del Mercato Coperto. Poi, il sindaco si è soffermato sul programma delle attività previste per il nuovo anno dedicate per lo più all’ambiente e al decoro urbano, tra cui l’estensione della raccolta differenziata a tutte le zone della città. Tra le priorità dell’amministrazione vi è anche la viabilità con l’inizio a breve dei lavori sulla Tangenziale Nord. Inoltre, continueranno i lavori sul sovrappasso che collega il terminal bus al centro città.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea del Quotidiano in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp