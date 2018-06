Battesimo e Cresima per alcuni detenuti del carcere di Campobasso

CAMPOBASSO. Mirko, Salvatore sono alcuni dei detenuti che questo pomeriggio nella cappella dell’istituto penitenziario di Campobasso, alle 16, hanno ricevuto il sacramento del Battesimo e della Cresima alla presenza dell’arcivescovo Giancarlo Bregantini, direttore della Pastorale carceraria per la Ceam. “Un vivo senso di Fede – ha detto il prelato – che li ha portati a scelte alternative alla loro scelta personale”, al termine di un cammino di fede accompagnato dai sacerdoti della Pastorale carceraria e dalle suore che li hanno seguiti nel catechismo. “Questo è il reinserimento – ha commentato Bregantini – il cammino che tutti dobbiamo fare, come ebbe a dire Papa Francesco, in Molise, al carcere di Isernia. E quando andiamo a chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, dei nostri sbagli, Lui ci perdona sempre, non si stanca mai di perdonare”.

