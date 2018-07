Basso Molise paradiso delle discariche abusive

Bonificata la discarica abusiva all’ingresso del regio tratturo dal comune di Termoli ma, dopo appena dieci ore il solito imbecille vi scarica di nuovo rifiuti ingombranti, in questo caso un forno e del legno e alluminio.

Insomma il basso Molise è diventato il paradiso dei pirati dello scarico illegale, che ogni giorno, indisturbati, lasciano in strada decine di sacchetti e ingombranti, in barba al senso civico e alla salvaguardia del territorio e della salute umana. Una pessima consuetudine quella di molti, un affronto alla decenza, che purtroppo ricorre sempre uguale a sé stessa in vari punti del territorio molisano. Un territorio bellissimo che rischiamo di perdere soprattutto per l’assenza di controlli.

