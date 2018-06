Basket, dopo Ciavarella anche Di Gregorio resta nel progetto Magnolia

E’ di poche ore fa l’ufficialità della permanenza con la maglia La Molisana Magnolia Campobasso anche dell’esterna

tarantina Roberta Di Gregorio. L’annuncio – nell’era della comunicazione 2.0 – è giunto con un video postato sulla pagina Facebook ufficiale del team: “Ciao, ragazzi: volevo dirvi che sarò il vostro capitano anche per la prossima stagione e non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo al Palasport. Un bacio”. Un’altra conferma dunque, dopo quella dell’ala Giulia Ciavarella che ha esordito con due successi in altrettante gare – 22-9 sulla Malesia e 22-10 sul Turkmenistan – con l’Italbasket alla World Cup di basket tre contro tre iniziata a Manila nelle Filippine (per l’ala delle magnolie, nel complesso, tre canestri nell’area, uno dall’arco, tre rimbalzi offensivi e due stoppata nello score personale totale di giornata).

