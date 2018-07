Basket Challenge, presentata l’edizione 2018

Entusiasmo e tanti sorrisi. La seconda edizione dell’International Basket Challenge: the Molise Project è stata presentata ufficialmente questa mattina presso la sala riunioni del Coni Molise alla presenza del presidente del Coni Molise Guido Cavaliere, dell’assessore regionale allo sport Vincenzo Niro, del presidente della Provincia e sindaco di Campobasso Antonio Battista, del presidente del Fip Molise Marco Lombardi, del coach dell’Italbasket under 18 Andrea Capobianco, del team manager della nazionale di categoria Marco Rossi Mori e di Mattia Palumbo, grande protagonista del primo scrimmage che ha visto gli azzurri superare la Finlandia con 29 punti per l’esterno.

Cavaliere ha sottolineato l’entusiasmo alla base degli appuntamenti cestistici sul territorio e come il Coni sia sempre vicino a questo tipo di manifestazione, sottolineando con forza come la ‘casa dello sport’ sia sempre aperta per appuntamenti in grado di mettere in vetrina il territorio.

L’orgoglio molisano traspariva evidente anche dalle parole dell’assessore allo sport Vincenzo Niro che ha portato l’abbraccio della gente molisana al coach ed ha fatto anche un rapido accenno alle infrastrutture, quelle dei trasporti così come quelle sportive laddove le parole d’ordine saranno razionalizzazione e strutturazione.

A prendere la parola, poi, il numero uno della Federbasket sul territorio Marco Lombardi, pronto ad intrattenersi su come – da parte del territorio – ci sia un’attenzione marcata per il movimento giovanile e per la crescita, a partire dal vivaio, della palla a spicchi. Andrea Capobianco, poi, chiamato in causa da più parti, ha sottolineato il piacere di essere ‘a casa’ e quanto siano stati gli stessi responsabili federali, in particolare il team manager Rossi Mori, a spingere per il ritorno su di un territorio in cui c’era stata grande accoglienza ed entusiasmo attorno ai colori azzurri e – a conclusione del proprio intervento – ha consegnato a Cavaliere la maglia da allenamento degli azzurri ed un gagliardetto della nazionale.

Rossi Mori – poi – ha sottolineato come siano state anche altre nazionali ospiti già lo scorso anno come la Finlandia a voler ritornare sul territorio per l’evento. A concludere la sequenza degli interventi il play-guardia azzurro Mattia Palumbo, grande protagonista sabato nello scrimmage con la Finlandia con 29 punti messi a segno, che ha sottolineato le forti aspettative nel percorso di gruppo di questo raduno campobassano.

