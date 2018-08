Barca si rovescia vicino alle Isole Tremiti, cinque ragazzi salvati dalla Capitaneria

Erano partiti in mattinata dal porto di Fossacesia, in Abruzzo, a bordo di una imbarcazione di circa 6 metri ed erano arrivati a circa cinque miglia dalle Isole Tremiti per effettuare una gita sul’arcipelago pugliese quando, all’improvviso, il natante sul quale si trovavano a iniziato a imbarcare acqua. La chiamata di soccorso al centralino della Capitaneria di Porto di stanza alle Isole Tremiti è arrivata attorno alle 10.30 di ieri mattina. Immediatamente il personale coordinato dal comandante Salvatore Pecorella si è lanciato nei soccorsi dei ragazzi, tre maschi e due femmine. Ed è stato proprio il pronto intervento dei militari della Capitaneria di Porto a salvare la vita ai giovani.

Il gommone della Guardia Costiera stava perlustrando il mare per una consueta operazione di controllo quando è arrivato al punto segnalato e ha notato il natante che si stava iniziando a inclinare pericolosamente. Assieme ai cinque ragazzi anche altri tre amici che si trovavano su una seconda imbarcazione, troppo piccola per poterli ospitare tutti. Sono, quindi, intervenuti i militari che li hanno trasferiti sul proprio gommone appena prima che la barca si rovesciasse in acqua e li hanno trasferiti fino all’arcipelago delle Diomedee mentre un sommozzatore incaricato di effettuare le verifiche del caso si è recato nel tratto di mare dove si è verificato l’incidente per avviare una serie di accertamenti e cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una disavventura finita nel migliore dei modi possibili grazie al pronto intervento della Capitaneria che ha evitato il peggio. Le indagini della Guardia Costiera nel frattempo vanno avanti tese a verificare con precisione cosa possa essere accaduto nei momenti precedenti all’affondamento e, soprattutto, a cosa sia dovuto lo squarcio nello scafo, forse conseguenza dell’urto contro un ostacolo non intuito immediatamente.

