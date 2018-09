Bando Periferie, i sindaci compatti contro il Governo. Battista: «Incontro proficuo»

CAMPOBASSO

Confronto sul disegno di legge Bilancio, avvio delle iniziative in merito alla proposta di legge per semplificare la vita dei comuni Anci, ma anche e soprattutto informativa sull’esito dell’approvazione del decreto Milleproroghe e blocco Bando Periferie per decidere, insieme, eventuali azioni da mettere in campo. Questi alcuni tre punti di cui si è parlato nel corso del Comitato Direttivo Anci allargato ai sindaci dei comuni Capoluogo in programma oggi, mercoledì 19 settembre alle 10,30, presso la sala conferenze Anci in via dei Prefetti, 46 a Roma. Un comitato al quale ha partecipato anche il primo cittadino di Campobasso che si sta battendo affinché il Bando Periferie torni ad essere una realtà e una validissima occasione per rilanciare Campobasso e per creare nuove opportunità lavorative e di sviluppo per l’intero capoluogo.

«È stato un incontro proficuo – le parole del primo cittadino del capoluogo – dove noi sindaci abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e di fare fronte comune contro la decisione di cancellare i fondi stanziati per i Bandi Periferie. Il decreto Milleproroghe dovrà essere ulteriormente esaminato al Senato, le operazioni dovranno concludersi entro qualche giorno, certo è che la posizione dei sindaci Anci sul provvedimento è assolutamente contraria soprattutto alla luce della disposizione approvata in Senato e non modificata alla Camera che di fatto sospende l’efficacia delle convenzioni riguardanti i progetti attinenti i Bandi Periferie – finanziati per circa 1 miliardo e 600 milioni di euro e che avrebbero avuto ricadute su 20 milioni di italiani – e intervenendo su opere che in alcune città sono già state avviate. Una decisione che strozza i comuni interessati dalla riqualificazione e che mortifica i sindaci ma soprattutto i cittadini che su quelle opere di riqualificazione contavano molto e che su molti di quei progetti avevano scommesso. Resta la delusione, fortissima di un governo che non mantiene le promesse e che dà poca importanza alla ‘riconversione’ urbanistica e sociale delle aree meno centrali delle città, cancellando anche la possibilità di creare un prezioso indotto fatto di occupazione e di rivalutazione economica di patrimoni edilizi già esistenti.

La mobilitazione dei sindaci – conclude Battista – ha determinato, tra le forze parlamentari e presso il Governo centrale, la consapevolezza delle criticità evidenziate da Anci».

Ora non resta che aspettare le prossime mosse e gli esiti degli incontri tecnici che si stanno tenendo e che proseguiranno anche nelle prossime ore.