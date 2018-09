Bando periferie, cancellati i 28 milioni di euro destinati al Molise

CAMPOBASSO

Non si placano le polemiche sul bando destinato al recupero di intere città. Stamane il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, e quello di Isernia, Giacomo D’Apollonio, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio hanno tenuto una conferenza stampa per fornire aggiornamenti in merito al Bando Periferie e soprattutto per denunciare l’operato del Governo nazionale.

IN ALTO, L’INTERVISTA AL SINDACO ANTONIO BATTISTA