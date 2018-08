Bando periferie bloccato, a Campobasso “salve” le piste ciclopedonali

CAMPOBASSO. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato nei giorni scorsi il blocco al Bando Periferie Urbane, con sostanziale rinvio al 2020 per le risorse destinate anche al capoluogo molisano (circa 18 milioni di euro) fatto quest’ultimo che ha scatenato numerose polemiche su più fronti. Non tutto, però, andrà perduto. Da Palazzo San Giorgio proseguono gli iter amministrativi per garantire la creazione di nuovi percorsi benessere e piste ciclopedonali, già previsti all’interno del bando da 18 milioni. Lavori da poco più di 34mila euro.

“Preso atto – si legge – della mancata ricezione di offerte relative all’intervento denominato “Realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi benessere – Mobilità con biciclette elettriche – Sistemazione verde, viabilità e parcheggi. E vista la Pec della Segreteria della Presidenza del Cdm, in data 7 agosto, acquisita al prot. n.39832 dell’8 agosto 2018, in cui si fissa al 15 settembre prossimo la trasmissione degli atti di approvazione della progettazione esecutiva degli interventi costituenti il Programma è necessario, al fine del rispetto degli obblighi convenzionali, si procede con celerità all’acquisizione della progettazione, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”.

