Bando Molise Acque sotto accusa, Cimino e Santimone: “Viziato, da modificare”

CAMPOBASSO. I Consiglieri Nazionali dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone, puntano i piedi su presunte irregolarità insite nel bando pubblicato ieri dall’Azienda Speciale Molise Acque, con scadenza il 30 marzo prossimo, per “l’affidamento di tre incarichi per figure professionali per la comunicazione” da inserire in organico. In particolare, gli esponenti dell’Ordine attraverso un atto di significazione, indirizzato tra gli altri anche alla Procura della Repubblica, all’Assostampa Molise e alla stessa Molise Acque fautrice del bando, chiedono a quest’ultima “la revoca o un eventuale immediata rettifica dell’avviso pubblico che risulterebbe ‘viziato’.

In particolare, le figure chiamate a concorrere per i tre posti in carica dovrebbero occuparsi della comunicazione e diffusione del ‘valoreacqua’ attraverso l’ausilio di appositi bandi europei.

specialmente in relazione alle spese di giudizio che sarà costretta ad affrontare”.

Inoltre, sempre nella nota, si precisano le motivazioni che porterebbero ad una necessaria revisione del bando con riferimento al ‘Profilo A’:

“Il requisito di accesso deve restare la semplice iscrizione all’Ordine. L’anzianità professionale può rappresentare un profilo accessorio e discrezionale, ma non discriminatorio per una partecipazione ad un avviso pubblico di un ente pubblico, con fondi pubblici. Ciò si evince dalle norme di reclutamento relative agli uffici stampa degli enti pubblici (l. 150/2000);

“1- Il requisito della assenza di conoscenza di procedimenti aperti (punto 4), è semplicemente sconvolgente, per non utilizzare altra terminologia;

2- Il requisito del punto 3 deve riguardare solo sentenze definitive e valutate in ragione del reato contestato con il ruolo da ricoprire, che resta esterno, non subordinato e di natura esclusivamente professionale;

3- L’articolo 6 non è comprensibile, resta vago e se fa riferimento alla giurisprudenza disciplinare ordinistica, è impreciso, lacunoso e sicuramente da rimodulare nelle forme stabilite dalla legge.

4- Non si comprende il motivo per il quale la commissione esaminatrice faccia una accurata analisi dei cv per poi delegare il direttore a scegliere non il migliore tra gli idonei, ma un semplice idoneo tra la rosa. Sembra stiamo parlando di un intuitu personae, ma tale procedura non è richiamata nel bando;

5- Le norme circa la regolarità contributiva è un rapporto tra il professionista e l’ente previdenziale. Va da se che se non sussistono le regolarità contributive, non si possano emettere fatture per un ente pubblico. Pertanto questa nota va cassata perché inutile”.

Pertanto, per i suddetti motivi i due consiglieri nazionali chiedono un parere sul bando alla Commissione giuridica del Consiglio Nazionale dell’Ordine, un parere di congruità per un’eventuale ipotesi di impugnazione del bando stesso da parte dell’ordine regionale e un parere ed una mobilitazione di quest’ultimo e dell’Assostampa Molise.

Nella nota, inoltre, s’invita comunque tutti i giornalisti a partecipare al bando pur essendo privi dei requisiti richiesti e “seppur a conoscenza di un procedimento pendente”.

E infine, Cimino e Santimone concludono con una raccomandazione rivolta ai colleghi e con altre considerazioni relative ai profili B e C formulati nel bando: “Chiedo altresì ai colleghi giornalisti di valutare se essere parte di una commissione giudicatrice che per forza di cose, voglio immaginare, debba servirsi di un iscritto all’Ordine. E ci asteniamo, ma solo per adesso, sui Profili B e C, “le figure idonee per la divulgazione…sul tema acqua”. In oltre 20 anni di comunicazione è la prima volta che leggiamo aberrazioni simili, ancor più gravi tenendo conto che nell’incipit dell’avviso pubblico si legge testualmente che ‘ Molise Acque ha in itinere vari partenariati per la partecipazione a bandi transnazionali, di progetti a valere sui fondi comunitari”.

In particolare, questo bando è successivo a un altro pubblicato il 21 dicembre scorso sempre dall’Azienda speciale regionale per l’assunzione di 50 figure professionali part time e a tempo determinato.

