Bandiere Verdi 2018, la spiaggia di Termoli si conferma tra quelle a misura di bambino

Anche quest’anno la spiaggia di Termoli rientra tra quelle migliori a misura di bambino e insignita della famosa Bandiera Verde. I criteri per ottenere tale riconoscimento sono sempre gli stessi: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i più grandi.

Nel 2018 le spiagge italiane promosse dai pediatri italiani sono 136. Due in più rispetto all’anno scorso si aggiungono in Calabria che, infatti, si è aggiudicata il primato su scala nazionale per numero di lidi premiati. Mentre al 137esimo posto si registra il debutto europeo della spagnola Malaga.

I riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Montesilvano in occasione del IV Convegno nazionale delle ‘Bandiere Verdi’, presieduto da Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera Università Ludes di Malta.

Le località marittime a misura di bimbo e famiglie nel 2018 vanno da: Squillace (Catanzaro) a Forte dei Marmi (Lucca), da Gallipoli (Lecce) ad Agropoli (Salerno), fino alla stessa Montesilvano e a Punta Tegge (La Maddalena).

