Bandiere pubblicitarie: come sfruttare al meglio questo strumento di marketing

Le bandiere pubblicitarie personalizzate sono uno strumento di marketing davvero molto interessante, perché appartiene a quello che viene definito grande formato. Non ha nulla a che vedere quindi con volantini, locandine e via dicendo: le dimensioni di una bandiera personalizzata sono tali da catturare immediatamente l’attenzione. Per questo motivo si prestano perfettamente anche a luoghi caotici o affollati come fiere, marciapiedi, grandi eventi.

Se quindi le bandiere personalizzate possono rivelarsi utilissime per chi vuole promuovere la propria attività, dobbiamo anche ammettere però che non è sempre semplice realizzare questo genere di prodotti. Bisogna trovare una tipografia che sia in grado di proporci soluzioni economiche e al tempo stesso di qualità, ma dobbiamo anche capire come impostare la grafica perché sia accattivante e attragga l’attenzione. Sono diversi gli aspetti che vanno considerati e oggi li vedremo uno ad uno, in modo da riuscire ad ottenere il massimo con la minima spesa.

Come impostare la grafica per una bandiera personalizzata

Se volete realizzare delle bandiere personalizzate, la prima cosa di cui dovete preoccuparvi è la grafica, perché deve integrarsi alla perfezione e seguire la forma della vostra bandiera. Le migliori tipografie offrono la possibilità di scegliere tra quelle a goccia, quelle rettangolari e quella a pinna e naturalmente ognuna di queste alternative prevede che la grafica sia realizzata ad hoc.

Generalmente, nelle bandiere non va inserito molto perché sono immediate quindi sarebbe sempre meglio evitare di aggiungere molto testo. Più la grafica è semplice ed intuitiva e più sarà efficacie quindi non ha senso impazzire troppo, però ci sono alcune cose da ricordare. Come per tutti i materiali da stampare, bisogna impostare i giusti margini di stampa e non sempre è facile farlo. Fortunatamente esistono tipografie online che mettono a disposizione dei programmi di grafica direttamente sul loro portale. Le bandiere pubblicitarie stampate su Print24, per esempio, sono di grande qualità ma possono anche essere personalizzate graficamente direttamente dal sito web.

Vi basterà inserire il logo, eventuale testo, immagini e via dicendo e non dovrete preoccuparvi dei margini perché li troverete già impostati nel programma! Se quindi non siete dei grafici professionisti e avete un budget limitato, vi consiglio di optare per questa soluzione: risparmierete non solo denaro ma anche moltissimo tempo!

Quale materiale scegliere per le bandiere pubblicitarie?

Un altro aspetto che non bisogna mai sottovalutare è il materiale con cui è realizzata la bandiera pubblicitaria. Questo infatti deve avere determinate caratteristiche per essere definito di qualità e prima di tutto deve essere resistente agli agenti atmosferici. Solitamente, il tessuto migliore è quello in poliestere con una densità di 110 g/m²: è quello maggiormente impiegato dalle tipografie di qualità quindi vi sconsiglio di optare per soluzioni differenti. Le bandiere pubblicitarie sono strumenti di marketing che potrete riutilizzare ogni volta che vorrete, ma per durare nel tempo devono avere le giuste caratteristiche! Controllate anche che il materiale sia certificato B1 e che sia quindi ignifugo e autoestinguente, altrimenti rischiate che non sia approvato per essere esposto in grandi eventi e in luoghi pubblici.

