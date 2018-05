Ballando con le Stelle. La coppia Sara Di Vaira e Massimiliano Morra in Molise per girare una clip

MONTENERO DI BISACCIA. Lo show del sabato sera di Rai1, ‘Ballando con le Stelle’, approda a Montenero di Bisaccia. Domani, giovedì 3 maggio, Piazza della Libertà si trasformerà in un palcoscenico che vedrà esibirsi la ballerina Sara Di Vaira, la cui famiglia è originaria di Montenero, e l’attore Massimiliano Morra per girare una clip che andrà in onda il prossimo sabato. L’inizio delle riprese è previsto per le ore 10 che, in caso di pioggia, si terranno nella sala consiliare del Comune.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp