Bagno di folla a Gambatesa per l’ultimo saluto a Carlo Concettini

RICCIA

MARIA SAVERIA REALE

Gremitissima, fin sopra il sagrato, la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Gambatesa, dove questo pomeriggio si sono svolti i funerali di Carlo Concettini. Un bagno di folla di parenti, amici e conoscenti, provenienti anche dai comuni limitrofi, si è stretta intorno alla sua famiglia in questo momento di distacco così doloroso, per manifestare grande affetto e vicinanza alla anziana mamma e al fratello, alla moglie Maria Rosaria e ai figli, Nicola, Manuele e Letizia. Nella sua omelia, il parroco Don Peppino Nuzzi, ha ricordato le apprezzate qualità di Carlo, che tutti rimpiangono per la sua docilità, il suo garbo. Una persona socievole, amica di tutti. «Dalla tua morte – ha detto il sacerdote – abbiamo appreso una grande lezione di vita, ponendoti come esempio di solidarietà e incondizionata disponibilità. Prescindendo dalla circostanze che hanno purtroppo determinato il tuo decesso, molto dobbiamo rivedere sulla convivenza nell’ambito della nostra comunità, in quanto dobbiamo sentirci e trattarci da fratelli tutti i giorni, non solo in certe situazioni. Se operiamo con questa consapevolezza ed in questa direzione, saranno abbondanti i benefici che ricadranno sulla nostra collettività». Rivolgendosi a Carlo, ha aggiunto: «Continua a proteggere la tua famiglia, prega per la tua cara moglie ed i tuoi figli, affinchè nel tuo nome possano seguire le tue orme».

Anche il sindaco, Carmelina Genovese, che nei giorni scorsi ha proclamato il lutto cittadino, ha poi voluto esprimere a tutti i familiari, a nome dell’intera comunità, profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo, concittadino stimato e rispettato. «Tutti noi conosciamo le sue doti umane, morali e il suo senso del dovere: buono, generoso e mite. Gambatesa perde una persona molto preziosa».

Carlo, assunto con un contratto part-time a tempo indeterminato presso il Comune di Gambatesa, amava svolgere con serietà e impegno il suo lavoro quotidiano; svolgeva inoltre anche la mansione di autista dello scuolabus nel corso dell’anno. La tragedia che ha colpito la famiglia Concettini ha lasciato attonita e ammutolita l’intera comunità che piange in silenzio la morte di un caro figlio.