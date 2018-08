Bagni pubblici, 100mila euro dal Comune per la riqualificazione

La giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Battista ha approvato oggi, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Maio, il progetto esecutivo per la riqualificazione dei bagni pubblici di via Palumbo e di via Cavour (incrocio Corso Bucci) per un importo complessivo di 100mila euro. A breve seguiranno le procedure per affidare i lavori.

“Oltre al ripristino del decoro – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Maio – verranno rifatti gli impianti idrici, sanitari ed elettrici. Inoltre i bagni di via Cavour saranno dotati di sistema di accesso (sia per uomini che per donne) attraverso tornelli automatizzati e saranno anche installate telecamere per videosorveglianza che garantiranno la sicurezza impedendo eventuali atti vandalici. Si tratta di lavori che da tempo erano attesi dalla cittadinanza in considerazione della vetustà dei due bagni e del degrado dovuto anche alla continua manomissione da parte di vandali che ne hanno compromesso la fruibilità. I due interventi fanno parte di una serie di opere che andranno a migliorare sensibilmente l’utilizzo in sicurezza delle due strutture pubbliche”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp