Azienda agricola in fiamme, danni per 250mila euro

Fortunatamente non ha prodotto seri danni a persone l’incendio sviluppatosi nella notte presso un’azienda agricola in zona via della Bonifica a Venafro. Ma il danno prodotto dalle fiamme ai mezzi all’interno della stessa ammonterebbe, purtroppo, a 250mila euro e più. Inceneriti, infatti, 3 camion e circa 250 balle di fieno. Davvero triste la vista dei danni non appena si è levato il sole per i proprietari dell’azienda. Sul posto, ovviamente, oltre ai Vigili del Fuoco anche le forze dell’ordine che stanno cercando di capire cosa possa aver innescato le fiamme. Non si esclude alcuna ipotesi.

