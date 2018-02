Interrogatorio di garanzia, Frattura: “Vado e ascolto ciò che mi dicono”

É stato notificato ieri al Presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, e al suo avvocato, Salvatore di Pardo, gli avvisi di garanzia della Procura di Bari per l’ipotesi di calunnia nei confronti della direttrice di Telemolise, Manuela Petescia, e del magistrato Fabio Papa assolti il 4 maggio scorso perchè il fatto non sussiste con riguardo alle accuse del presunto ricatto avanzate da Frattura e finalizzato a sollecitare una legge per l’editoria a favore dell’emittente molisana.

Il prossimo lunedì 5 febbraio sarà ascoltato dal Pm per l’interrogatorio di garanzia. “Vado e ascolto quello che mi dicono – ha dichiarato lo stesso Frattura all’Ansa – non so cosa dire prima di andare e preciso che solo ieri mi è stato notificato l’avviso di garanzia”.

