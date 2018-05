Aveva allestito una serra per lo spaccio, figlio di ex Carabiniere in manette

Termoli. 230 grammi di marijuana già divisa in dosi e pronta per essere smerciata e finanche una serra per la coltivazione. Questo l’asset stupefacente riconducibile ad un 31enne di Termoli, arrestato questa mattina dagli agenti del commissariato di Termoli coadiuvati dalla Squadra Mobile di Campobasso. Sono stati proprio quest’ultimi a mettere nel mirino l’attività di spaccio condotta dal giovane termolese, che aveva quale base proprio la sua abitazione in contrada Difesa Grande. Qui, all’interno del garage, era stata allestita una vera e propria serra per la coltivazione fai da te di marijuana: piantine, lampade alogene, e anche una sorta di guida su come ottimizzare al meglio il raccolto, raccolto che, a seguito del blitz condotto dagli agenti ha permesso di quantificare in circa 800 grammi la vegetazione in vaso. Un’attività che il 31enne il figlio di un ex comandante dell’Arma dei Carabinieri oggi in pensione portava avanti da tempo ma che non è sfuggito all’occhio attento delle forze dell’ordine. D. D. A. si trova rinchiuso nel carcere di Larino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

