Autovelox mobili sulla Statale 85

REDAZIONE

ISERNIA

Autovelox mobili per tutto il mese di ottobre lungo la Statale 85. Giro di vite contro gli automobilisti che premono troppo sull’acceleratore deciso dall’amministrazione guidata da Stefania Passarelli. Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Pozzilli, infatti, ha infatti predisposto una serie di controlli attraverso le apparecchiature mobili tra il chilometro 24 e il 25 della Statale Venafrana. Le macchinette, che rileveranno la velocità dei mezzi, “fotograferanno” gli automobilisti che transiteranno in entrambe le direzioni. «Questo comando – si legge nella nota che i Vigili hanno inviato per conoscenza a Prefettura, Questura, Anas e sindaco – ha predisposto per il mese di ottobre i servizi di controllo della velocità a mezzo apparecchiatura Modello Velomatic 512D, senza contestazione immediata. Il servizio sarà effettuato con il personale in divisa di cui sarà garantita la massima visibilità come previsto dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. L’apparecchiatura sarà montata su cavalletto oppure a bordo dell’autoveicolo di servizio della polizia municipale, e la presenza segnalata con cartello mobile nelle immediate vicinanze e presegnalato ad adeguata distanza così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di controllo elettronico della velocità dei veicoli. Il calendario sarà pubblicato nell’albo on line del comune».

Come detto l’autovelox sarà montato su entrambe le direzioni della Strada Statale 85, dal chilometro 24 al chilometro 25. Di seguito i giorni in cui saranno effettuati i controlli: martedì 9, 23 e 30 ottobre, e giovedì 4 e 18 ottobre. Un provvedimento, quello adottato dal Comando di Polizia Municipale di Pozzilli che va a sommarsi all’autovelox fisso già presente sulla Statale Venafrana, nei pressi di Macchia d’Isernia.