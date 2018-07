Automobilismo, Slalom Città di Campobasso Memorial Battistini, conto alla rovescia

Fervono i preparativi dell’Automobile Club Campobasso che insieme alla famiglia Battistini stanno organizzando il XXVI Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Il 21 e 22 luglio le curve della gildonese saranno attraversate dai campioni italiani ed europei di slalom. La kermesse molisana sarà valida come quinta tappa della competizione tricolore e come prova del “Central European Zone”, il Campionato Europeo di Slalom. La gara molisana rappresenta il giro di boa del campionato 2018, otto le tappe inserite in calendario. Dopo lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini a settembre doppio appuntamento con il 46^ Slalom Garessio San Bernardo e l’11^ Slalom Città di Bolca, per chiudere nel mese di ottobre con lo Slalom di Monte Condrò- Serrastretta.

In Molise in palio punti importanti per iniziare a definire la classifica finale. Lo Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini sarà l’unica gara italiana per la Championship continentale, che ha già messo in archivio quattro tappe.

