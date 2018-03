Autobus sbanda pericolosamente, spavento per i passeggeri

Un autobus di linea è sbandato questa mattina, probabilmente a causa del ghiaccio presente sul fondo stradale, urtando le barriere laterali in località San Mauro in territorio del comune di Pietrabbondante (IS). Nulla di preoccupante, per fortuna, per i passeggeri e l’autista ma solo molto spavento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia, la Polizia Stradale e i Carabinieri che con l’aiuto di personale della Provincia hanno prestato soccorso e diretto il traffico.

