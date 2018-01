Auto ‘parcheggiata’ sul marciapiede, traffico in tilt (La segnalazione)

Traffico in tilt per un’auto ‘parcheggiata’ sul marciapiede. E’ quanto successo questa mattina in via Mazzini a Campobasso. Questa volta l’ardito automobilista si è superato. Lasciando la propria auto tra la carreggiata e il marciapiede. Ostacolando sia il traffico veicolare, l’autobus che si vede in foto non è riuscito a transitare bloccando così il flusso stradale per più di un quarto d’ora, sia quello pedonale, sul marciapiede è stato difficoltoso camminare. Un parcheggio da guinness dei primati che evidenzia ancora una volta l’inciviltà di alcuni automobilisti del capoluogo.

