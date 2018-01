Auto in sosta lungo la Trignina finisce nel fiume, nessuno all’interno

Sarà rimasto sicuramente sorpreso il proprietario di un’auto che rimasto a secco di benzina, mentre percorreva la Trignina, si è visto obbligato a lasciare il mezzo che, tuttavia, è finito nel fiume. Secondo i primi aggiornamenti, pare che l’autovettura sia stata travolta dalla piena senza nessuna conseguenza per il conducente che al momento dell’accaduto non era presente. Al momento è in corso il recupero del veicolo. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp