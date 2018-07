Auto contro moto, muore centauro di 21 anni

Dramma sulla Statale 16 adriatica, in territorio di Petacciato, dove un ragazzo di 21 anni di Guglionesi, D.C. le sue iniziali, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. L’incidente è avvenuto alle 13.30 circa e stando a una prima ricostruzione il giovane pare viaggiasse in coppia con un’altra moto condotta da un amico quando è avvenuto l’impatto con la vettura. Trasferito in pronto soccorso è stato sottoposto a tutte le cure e gli accertamenti del caso ma nel primo pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere. Ancora da definire la dinamica dell’incidente.

