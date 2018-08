Auto contro camper sulla Statale 16, tre feriti (FOTO)

CAMPOMARINO. Sono tre le persone contuse per fortuna in maniera non grave in un incidente che si è verificato questo pomeriggio in territorio di Campomarino dove un camper si è scontrato frontalmente con un’auto rovesciandosi su un lato. Appena pochi secondi dopo una vettura si è scontrata con i due mezzi incidentati. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito in pronto soccorso un 40enne per accertamenti, le sue condizioni però non sembrano essere gravi. Ferite anche altre due persone nell’impatto avvenuto lungo la SS 16 adriatica. Impegnative le operazioni per permettere l’uscita degli occupanti del caravan. Sul posto anche la Polizia Stradale di Termoli.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp