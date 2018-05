Auto cade dai cavalletti, muore schiacciato un uomo di Ripa: choc in paese

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 maggio, quando erano da poco trascorse le 15. Carlo Sollazzo, 48enne di Ripalimosani, stava facendo manutenzione alla propria autovettura, un’Audi, nel capannone di famiglia a Ripalimosani, precisamente lungo la strada che conduce a Santo Stefano, subito dopo il Blue Note. Sollazzo aveva sollevato l’auto con il cric, bloccandola con dei cavalletti. Mentre stava effettuando i lavori necessari sotto l’auto, improvvisamente l’Audi gli è finita addosso, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Carlo Sollazzo era sposato da pochi anni ed era molto conosciuto a Ripalimosani. Il paese è sotto choc per la tragedia che colpito la comunità.

