Autismo. La lettera di una mamma: “Caro Giorgio…hai il diritto di sognare”

Chi scrive è la mamma del piccolo Giorgio, un bambino autistico molisano di 9 anni. In questa lettera aperta alla società ma indirizzata al figlio, Brunella mira a sensibilizzare tutti sul tema della disabilità, raccontando la sua esperienza personale e di vita in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, il 2 aprile prossimo, e “per far capire, anche solo in parte – scrive – cosa significa vivere questo disturbo nel nostro Paese”.

“Caro Giorgio,

è arrivato il momento che tu sappia quanto il mondo che ti circonda abbia acquisito consapevolezza rispetto alla tua disabilità. Tutti dicono che il mondo dell’autismo sia meraviglioso, però, se chiedi loro cosa ci sia di tanto speciale, pochi sanno rispondere. Non trovo nulla di meraviglioso nel fatto che dormi poco e spesso ti svegli nel cuore della notte gridando, e quasi mai riusciamo a capire il perché di quelle urla. Ci sono poi i giorni in cui ti alzi alle quattro del mattino e per te la giornata è iniziata: nessuno può impedirti di viverla, anche se il resto della famiglia vorrebbe restare a letto a dormire. Ci siamo talmente tanto abituati ai tuoi ritmi che, quando raramente ti svegli dopo otto ore, veniamo a controllare se stai bene e se respiri ancora. Naturalmente, non hai nessuna autonomia, quindi ci organizziamo per poterti consentire di frequentare i centri di fisioterapia, la scuola, per darti da mangiare, per cambiarti il pannolino, per lavarti e farti giocare. Tutto dev’essere fatto seguendo i tuoi ritmi e le tue abitudini. Non hai amici della tua età, nessuno vuole giocare con te e il tuo unico amico, quello più caro, è un labrador. Lui si che ti capisce ed è l’unico con cui riesci a giocare, è uno dei pochi che ti abbraccia e ti fa ridere di cuore, sa giocare con te e spesso diventate complici, proprio come capita tra amici “normali”. Combatti ogni giorno come un leone, per raggiungere quelle piccole autonomie che ti consentono di essere leggermente più indipendente rispetto anche ad un semplice sorso d’acqua. Pochi sanno che i luoghi deputati alla tua educazione, al tuo inserimento nella società civile, sono proprio quelli da cui i tuoi genitori devono tutelarti, perché spesso per loro tu sei un semplicemente un “lavoro” da svolgere anche con una certa sommarietà. Gran parte dei genitori dei bambini diversamente abili temono il giorno in cui non ci saranno più. Io, invece, sono serena rispetto al verificarsi di quell’evento, perché sei circondato dai tuoi fratelli che mai ti lasceranno solo. Quello che mi spaventa, al contrario, è la tua morte sociale, il sapere che ogni tuo compleanno ti avvicina sempre di più al giorno in cui compirai 18 anni. Per tutti, quel giorno rappresenta un traguardo e il punto di partenza per l’affermazione della propria autonomia. Per te, invece, segnerà la sparizione quasi totale dal mondo civile, In giro non si vedono tanti ragazzi autistici che lavorano, escono, frequentano gente, quelli che conosco sono relegati in casa. Vedo negli occhi dei loro genitori la solitudine e la disperazione per l’assenza di un qualsiasi futuro. E’ questo che non si può accettare, perché ogni genitore dovrebbe garantire ai propri figli il diritto di sognare, in quanto è dai sogni che nascono i progetti. Togliere ai genitori la speranza e a te i sogni e i progetti rappresenta il fallimento di una società civile. Il tuo mondo diventerà meraviglioso solo quando ti sarà consentito di vivere appieno la tua vita, solo quando ti sarà garantita la possibilità di avere un ruolo attivo nella società, perché tu puoi e hai tutto il diritto di essere protagonista del tuo futuro. La tua mamma ha serie difficoltà a capire fino in fondo cosa la tua disabilità rappresenti per te e per tutti noi, e cosa si nasconde dentro il tuo mondo, ma, da quando sei venuto al mondo, il vero e grande dilemma è comprendere e accettare quella che tutti definiscono “normalità”.

Con tutto l’amore di cui sono capace,

la tua mamma. ”

