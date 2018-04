Attività commerciali nel settore alimentare, corso Federimpreseitalia-Molise

Nuove opportunità lavorative in vista grazie a Federimpreseitalia-Molise, l’associazione di categoria del commercio isernina specializzata nell’ambito dei servizi alle imprese.

Presso il centro formativo pentro sarà infatti possibile conseguire la qualifica di Addetto alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande che consentirà di acquisire il requisito professionale per l’apertura di nuove attività commerciali nel settore alimentare. Con il requisito demoninato ASAB (ex Rec), i partecipanti potranno aprire nuove attività come Bar, ristoranti, pizzerie e tutto ciò che concerne il settore degli alimenti e bevande: “Si tratta dell’ennesimo servizio messo a disposizione dalla nostra associazione per la cittadinanza – dice ancora Di Franco – unitamente a tutta la nostra offerta formativa che va dall HACCP alla sicurezza sul lavoro. La provincia di Isernia sta patendo un momento di crisi profonda e pensiamo sia giusto offrire quanto più alternative possibili per la ricerca del lavoro. Il corso, della durata di 120 ore in tre settimane, è a pagamento e riconosciuto dalla Regione Molise che, al termine dello stesso, provvederà al rilascio della qualifica professionale. E’riservato a solo 19 iscritti e vedrà l’inizio entro la prima decade del mese di maggio. Si tratta di un’ottima opportunità per chi vorrà impegnarsi in una nuova avventura in un settore che, dopo un grave momento di crisi, si sta pian piano risollevando”.

Per informazioni ci si potrà rivolgere presso la sede di Federimpreseitalia Molise in corso Risorgimento 5 bis ad Isernia (nei pressi delle ex esattorie comunali) o telefonando ai numeri 0865/410231 o 334/2047660.

