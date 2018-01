Atti sessuali con minorenne, arrestato molisano

Un 73enne molisano è stato arrestato a Chieti dai carabinieri pochi istanti dopo essere stato dimesso da una clinica privata.

Deve scontare una pena di 7 anni e sei mesi per una condanna per atti sessuali con minorenni. I carabinieri, dopo essersi informati sulla data di dimissione, lo hanno atteso all’uscita della clinica per arrestarlo. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Chieti. Il 73enne, S.T. le sue iniziali, è residente in un paese della provincia di Isernia.

Foto archivio

