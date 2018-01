Atleti H2O in vetrina nella Coppa olimpica

A Campodipietra, sede della seconda prova di Coppa Olimpica, l’H 2 O Sport raccoglie medaglie e consensi mettendo in vetrina i suoi atleti di punta. Giuseppe Petriella si aggiudica facilmente i 50 stile in 24”42 e concede un gustoso bis nei 100 con il tempo di 52”, gara nella quale precede il compagno di squadra Carlo Mancinelli, terzo in 55”57. Antonio Manuel Di Rosa è secondo nei 50 dorso (28”60) e terzo nei 50 stile completati in 25”22, davanti al compagno di squadra Alessandro Vicoli, bronzo in 28”88. Lo stesso Vicoli è assoluto protagonista dei 100 dorso vinti in 1’01”51.

Sempre nei 100 dorso ottima la prestazione di Massignan che ferma i cronometri a 1’03”25, tempo che gli permette di salire sul secondo gradino del podio e di sfiorare la qualificazione per i campionati italiani, mancata per questione di centesimi. Un grandissimo Alessandro Iovine mette in bacheca l’argento nei 400 stile (4’19”69) davanti al compagno di team Michele Giampietro (4’22”50) e il bronzo nei 200 (2’02”07). La società del presidente Tucci brinda anche per il successo di Vlad Fluieraru nei 1500 metri coperti con il tempo di 18”18”75 e per il bronzo di Francesco Testa (18’59”14). Arriva la medaglia dello stesso metallo per Lorenzo Vaccarella che completa i 200 dorso in 2’21”61. I 100 rana sorridono ad Alessandro Paolantonio che copre la distanza in 1’06”71 a pochi decimi dalla qualificazione ai campionati nazionali davanti al compagno di squadra Carlo Mancinelli, argento in 1’10”19. Bene si è comportato anche Jacopo Raspa, terzo nei 50 rana con il crono di 34”03. Nei 200 rana secondo gradino del podio per Luca Angelilli (2’34”09). Nei 50 e 100 farfalla c’è un grande protagonista: Mattia Cimini che vince la prima gara in 26”95 pari merito con Carlo Mancinelli ed è secondo nei 100 farfalla (1’00”85). Francesco Testa è secondo nei 400 misti (5’24”76) e terzo nei 200 farfalla (2’44”33).

Podio tutto griffato H 2 O Sport nei 100 misti con Alessandro Paolantonio (1’2”33), Antonio Manuel Di Rosa (1’4”33) e Francesco Mangifesta (1’4”51) e nei 200 misti con Petriella (2’12”03), Angelilli (2’18”89) e Massignan (2’20”96) padroni assoluti della gara in questo ordine.

In campo femminile tre ori e un bronzo per Martina Lonati che vince i 200 stile in 2’10”68 (davanti a Claudia Rossano 2’17”53), i 400 stile in 4’33”56 e gli 800 in 9’27”31 sfiorando in questa gara la qualificazione ai campionati italiani salendo sul terzo gradino del podio nei 100 stile (1’01”12). In questa gara è d’argento Desireé Giorgi (1’00”72). Nei 50 stile argento per Serena Nanni con 28”39 (la portacolori dell’H 2 O Sport si ripete anche nei 50 dorso chiusi in 30”61) e bronzo per Giulia Ruggiero (38”41). Nei 100 dorso centra l’argento Claudia Rossano (1’08”06). Lo stesso piazzamento lo ottiene Lorenza Piano nei 200 dorso con 2’25”01 precedendo Desireé Giorgi (2’25”85). Doppietta della società molisana nei 50 farfalla con affermazione per Gilda Di Pietro con 30”23 (che è poi terza nei 200 farfalla con 2’35”24) e argento per Samira Mancinelli (30”54). I 100 farfalla vedono Micol Montefalcone centrare la medaglia d’argento (1’06”04) bissata nei 200 misti (2’33”20). In questa stessa gara c’è il successo di Desireé Giorgi con il crono di 2’27”06. Vola Lorenza Piano nei 200 farfalla (2’26”31) precedendo la compagna Gilda Di Pietro (terza in 2’35”24). Infine, Lara Mancini conquista l’argento nei 100 misti (1’14”56) e Sabrina Antenucci è bronzo nei 400 misti completati in 5’50”97.

Questo il commento del Presidente Tucci: ”Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per le splendide prestazioni tecniche e cronometriche. Siamo molto soddisfatti dei progressi ottenuti dai ragazzie, frutto del lavoro di squadra che organizziamo nei nostri impianti di Campobasso, Termoli, San Giuliano di Puglia e Vasto”.

