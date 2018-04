Assessori esterni, Greco: “Retroscena fantasiosi, siamo concentrati solo su campagna elettorale”

Il candidato pentastellato alla presidenza della Regione Molise, Andrea Greco replica alle indiscrezioni trapelate in merito ad una possibile Giunta Greco che potrebbe essere composta da 4 assessori, due dei quali esterni che vedrebbe in pole il nome di Massimo Romano.

“Ogni giorno siamo costretti a smentire assurde ricostruzioni o retroscena fantasiosi – precisa in una nota l’aspirante governatore pentastellato – Oggi è la volta della squadra di governo. Andrea Greco e tutta la squadra del MoVimento 5 Stelle sono concentrati sulla campagna elettorale e solo quella. Il momento di scegliere i nostri assessori arriverà, se i molisani lo vorranno, subito dopo il voto. Quindi qualsiasi notizia sia stata pubblicata finora o sarà pubblicata prima di nostre comunicazioni ufficiali sull’argomento, è semplicemente priva di fondamento”.

