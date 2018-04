Assessori esterni, i 5 Stelle pensano a Massimo Romano

Il Movimento 5 Stelle avrebbe già pronta la squadra di governo. Ma questa non è una notizia perché lo stesso candidato governatore Andrea Greco in più di un’occasione ha ribadito di avere le idee chiare, ma non di non voler annunciare gli assessori per non favorire i candidati in lista. Al contrario di quanto sta facendo il suo collega in Friuli. Proprio domenica, infatti, Luigi Di Maio ha annunciato che Alessandro Fraleoni Morgera, candidato governatore del Movimento 5 Stelle in Friuli, inizierà a presentare i suoi assessori. Lo stesso Di Maio, durante la campagna elettorale per le Politiche, presentò la squadra di governo. In Molise è stata scelta un’altra strada. Però le indiscrezioni iniziano a trapelare. Sembrerebbe che, in caso di vittoria, la Giunta Greco sarà composto da 4 assessori, due dei quali saranno esterni. Uno degli esterni, sempre stando ai rumors, potrebbe essere Massimo Romano. Che nei giorni scorsi è stato presente, “in qualità di referente Codacons”- ha spiegato – ad un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle.