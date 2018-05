Asrem, Lucchetti: “Il punto nascita di Termoli manterrà la sua esistenza”

“Il punto nascita di Termoli manterrà la sua esistenza”. E’ stato questo l’annuncio di Antonio Lucchetti, direttore sanitario Asrem, nel corso dell’evento organizzato questa mattina presso il San Timoteo in occasione della festa della mamma. In una hall gremita di neo mamme e tanti pancioni il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, Bernardino Molinari, e lo stesso Lucchetti hanno rimarcato l’importanza del punto di nascita di termoli che copre tutta l’area del Basso Molise ed è “molto ben collegato con quello di secondo livello che abbiamo a Campobasso. Ci hanno riconosciuto di aver organizzato una rete del percorso nascite – ha proseguito Lucchetti – e siamo certi di aver fatto un grande lavoro con gli operatori di cui adesso iniziamo a vedere i frutti”. Sotto la lente di Molinari l’aver completato l’organico dei medici “che ci consente di garantire una assistenza 24 ore su 24 evitando il ricorso alla reperibilità” e il progetto per un allargamento e miglioramento della sala parto che non sarà più su due piani, come era attualmente, con un ampliamento degli spazi per consentire travaglio e parto contemporaneamente oltre al parto in acqua.

