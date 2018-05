Asilo nido di via Verga, Battista: “Nessuna decisione presa”

“Sull’asilo nido di via Verga non c’è alcuna indicazione perentoria: la relazione Unimol è identica alle precedenti sulla Montini e su via Crispi. Ci sono due possibilità, che si presenteranno dopo ulteriori analisi che saranno effettuate”.

Il sindaco Battista ribadisce: il futuro del nido di via Verga è ancora tutto da decifrare. Pur confermando alcune criticità (evidenziate anche dai precedenti studi di vulnerabilità su altri plessi scolastici cittadini) ragionare in termini di abbattimento è – secondo il primo cittadino – del tutto prematuro, tanto più se nella relazione conclusiva non vi è una indicazione netta. “La relazione lascia spazio a due possibilità, ma non è stato deciso nulla poiché sull’edificio in questione necessitiamo di dati ulteriori. Nelle prossime settimane – ha proseguito il sindaco – andremo a fondo e prenderemo in esame tutte le possibilità, sulla base anche della relazione Unimol. Va precisato, però, che su quest’ultima non si parla di abbattimento come unica soluzione. Mancano ancora dei dati necessari. Complessivamente – ha concluso Battista – Campobasso non è messa peggio rispetto ad altre realtà italiane. La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta della nostra azione.

