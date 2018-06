ARTE – Michelangelo Janigro, Over Style in mostra

Si terrà domani al Palazzo ex Gil, in via Gorizia a Campobasso, la mostra “Over Style” dell’artista Michelangelo Janigro, con una esposizione di oltre 160 opere.

L’evento è aperto a tutti al costo di 3 euro, dal 20 giugno al 29 luglio 2018, negli orari dalle 16.00 alle 21.00.

“Overstyle è la storia di un cammino lungo compiuto da Michelangelo Janigro dentro i suoi lustri che documentano le tracce di una storia passata per restituirla alle generazioni future. È anche la voglia di perdersi in un tempo che trascorre veloce e inesorabile per ritrovarsi trasformato nella sua essenza”.

Note Biografiche

Pittore e scenografo, si dedica anche alla grafica, all’illustrazione, alla fotografia e alla progettazione video ed ha esteso i suoi interessi alla musica e all’arte urbana. Negli anni ‘70 inizia l’attività espositiva: personali di rilievo a Roma (1972), Berna (1982),Torino (1986), Campobasso (1978, 1987), Bologna (1992), Firenze (1992, 1995). Lavora come scenografo dal ‘78: a Roma collabora con il gruppo di ricerca teatrale ‘Presenze’, a Campobasso con l’associazione ‘Artisti Molisani Associati’. Del periodo romano si ricordano le scene per ‘Grand Hotel’(1978), ‘Frammenti di verde’(1984), ‘Un muro, una tigre’(1985), ‘Vuoto esigente’ (1988), spettacoli ideati e diretti da Angiola Janigro. Della collaborazione con l’A.M.A. si ricordano la realizzazione le scene per ‘Un biglietto di teatro un solo penny’ (1995), ‘Tu precipitasti nella mia Malanima’ (1997) e la realizzazione di sculture mobili per ‘San Giorgio e il drago’ (1998), spettacoli ideati e diretti da Stefano Sabelli.

Mostre più recenti (periodo 1997/2015)

Personali

2016 Faifoli, Montagano (Campobasso), Casa del Curato: Molise, particolare (fotografie)

2014 Campobasso, Galleria Artes Contemporanea, Cromarmonie

2011 Roma, Galleria l’Acquario: Niente da dire

2010 Roma, galleria ex Roma Club, Armonie silenziose

2009 Campobasso, galleria Limiti Inchiusi, Play

2002 Campobasso, galleria Limiti Inchiusi, Paso Doble

1997 Rueil-Malmaison (Parigi), Centre D’Art Contemporaine: Amann, Granier, Janigro

Collettive

2015 Campobasso, Centro culturale ex O.N.M.I, Guerra e Pace: resistere oggi

2004 Termoli, galleria Civica d’Arte Contemporanea, Genius Loci, Arte Contemporanea in Molise

Campobasso, galleria Limiti inchiusi, Overture

Summonte(AV) torre medievale, Ricomincia Il Battito

2003 Campobasso, galleria Limiti Inchiusi, Primavera Nera. Casacalenda (CB), Museo Civico D’arte Contemporanea, Kalenarte, “ … Tra Arte e solidarietà”.

Summonte (AV), Torre Medievale, Ricomincia Il Battito.

Roma, galleria Sala 1 e Campobasso, galleria Limiti Inchiusi, Fuoriluogo 8, 41° Parallelo, Longitudine 14,7, Latitudine 41,6

2002 Campobasso, galleria Limiti Inchiusi: Il Giardino Dei Pensieri

Termoli (CB), Galleria Civica d’arte contemporanea

2001 Campobasso, Museo Sannitico: Rappresentazione Continua, Il Segno E L’Energia

Campobasso, galleria civica di palazzo San Giorgio, Viterbo, palazzo Calabresi:

Fuoriluogo 6

2000 Bologna, galleria Campo Delle Fragole: Molise Contemporaneo, Ultime Tendenze

Termoli(CB), galleria civica d’arte contemporanea: All’@ttenzione Del Poeta

Campobasso, chiesa San Bartolomeo, invitato a Fuoriluogo 5, partecipa con due Assenze

1999 Campobasso, Fuoriluogo 4: mostra mobile (allestita su autobus di linea) inserita nella manifestazione Radio Millennio-Palcoscenici Mediali

1997 Campobasso, convitto M. Pagano: Arte Urbana, concorso nazionale di idee

Campobasso, chiesa di S. Bartolomeo e Oratino, palazzo ducale: Fuoriluogo 2

Montreal (Canada): Montreal/ Molise

Premi

2002 Isernia, Concorso abbellimenti artistici del comando dei Vigili del Fuoco (incarico di rea lizzare due opere)

2001 Campobasso, Concorso abbellimenti artistici della Casa di Riposo Pistilli (incarico di realizzare un dittico di grandi dimensioni )

1999 Campobasso,per le scene di San Giorgio E Il Drago, l’ A.M.A. gli conferisce il premio artista dell’anno per le arti figurative.

1996 Campobasso, progetto Villanuova, concorso nazionale di idee per l’arte urbana, (2° Premio).

1988 Narni, progetto video per La Fucilazione, di Angiola Janigro, (tra i nove lavori premiati), Festival Video-teatro, Narni. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp