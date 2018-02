Arriva e la colpisce mentre si trova al pronto soccorso, avviate le indagini

TERMOLI. Saranno gli agenti del Commissariato di via Cina a Termoli a dare una spiegazione all’aggressione che si è consumata questa notte nei corridoi del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti. Lei era al pronto soccorso e lui, in preda all’alcool, è arrivato d’improvviso aggredendola fino a colpirla. Sulla vicenda, ancora poco chiara, si conoscono poche informazioni.

L’aggressore, un 53enne, al momento è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti, mentre la donna è stata trasferita in un luogo sicuro. Saranno le indagini degli agenti a fare chiarezza sull’accaduto.

