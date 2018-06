BOJANO. Il comune ha approvato le richieste di adozione delle aree verdi pervenute entro il termine previsto dal bando. Sono pervenute otto richieste di Approvate le richieste per Parco Collodi, Cava di Civita, Loc. Massari , S.Maria dei Rivoli e zona ex scuole Aree verdi, arrivano le prime adozioni adozione di aree verdi alcune delle quali tuttavia necessitano di integrazione documentale. Tra quelle regolarmente pervenute la richiesta di adozione dell’area verde “Villette Sam – Loc. Massari” presentata dal Sig. Massimo De Gregorio, la richiesta di adozione dell’area verde “Ex Scuole Elementari Bojano Centro” presentata dall’ Associazione Falco, la richiesta di adozione di “Parco Collodi” presentata congiuntamente da Eden S.r.l., Associazione Bojano Mundial e U.D.S. Bojano, quella per l’area verde “CavaCivita” presentata dal C.A.I.Sottosezione di Bojano ed infine la richiesta di adozione dell’area verde “Largo

Santa Maria dei Rivoli” presentata dal Comitato di quartiere S. Maria dei Rivoli.

