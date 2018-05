Aree verdi a San Giovanni infestate dalle zanzare e dall’erba alta (LA SEGNALAZIONE)

Con l’arrivo delle belle giornate la tendenza è quella di stare all’area aperta e a Campobasso i parchi vengono presi d’assalto, soprattutto quelli che offrono la possibilità fin utilizzare giochi per i bambini. E’ di ieri la segnalazione di una nostra lettrice, una mamma di Campobasso, che riporta l’attenzione sulla gestione del Parco San Giovanni nel quale purtroppo, a causa delle abbondanti piogge quasi quotidiane, proliferano le zanzare, un fastidio per gli adulti ma soprattutto per i bambini. La speranza è che la disinfestazione sia una delle priorità della Asl e di chi gestisce la manutenzione del parco.

Sempre nella stessa zona, e sempre su segnalazione di ieri, si riscontra invece una manutenzione totalmente assente all’interno dell’area verde attrezzata in via Marche, di fronte l’ex comando dei vigili urbani, dove i giochini per i bambini non si vedono quasi più perché coperti dall’erba alta.

